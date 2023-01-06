Шуклина (Иванова) Алевтина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1923
Дата смерти06.01.2023
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуклин Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.01.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость