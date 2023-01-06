Шуклина (Иванова) Алевтина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуклина (Иванова) Алевтина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1923

Дата смерти

06.01.2023

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923

Отец: Иванов Пётр Михайлович

Мать: Иванова (Романенко) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуклин Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.01.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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