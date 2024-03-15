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Сидорина Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбоносов Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбоносов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбоносова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбоносова Исакова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1922

Дочь: Горбоносова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Горбоносов Григорий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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