Сидорина Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбоносов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбоносова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбоносова Исакова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1922
Дочь: Горбоносова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Горбоносов Григорий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно