Мавра Никифорова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Яковлев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Наталия Осипова (Вна)
Отец ребёнка: Осип Яковлев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Артемий Осипов (Ич)
Отец ребёнка: Осип Яковлев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иван Осипов (Ич)
Отец ребёнка: Осип Яковлев (Ич)
Смерть
До 1816