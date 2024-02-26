Мавра Никифорова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Никифорова (Вна)

Мавра Никифорова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Яковлев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Наталия Осипова (Вна)

Отец ребёнка: Осип Яковлев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Артемий Осипов (Ич)

Отец ребёнка: Осип Яковлев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван Осипов (Ич)

Отец ребёнка: Осип Яковлев (Ич)

Смерть
До 1816

Мы используем куки для улучшения работы сайта.