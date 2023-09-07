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Васина Игошева Александра Ивановна
Васина Игошева Александра Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.1943
Пол
Женский
Отец
Игошев Иван Петрович
1902 г.р.
Мать
Игошева Цыпляева Мария Николаевна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1943
Отец:
Игошев Иван Петрович
Мать:
Игошева Цыпляева Мария Николаевна
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