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Васина Игошева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1943

Отец: Игошев Иван Петрович

Мать: Игошева Цыпляева Мария Николаевна

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