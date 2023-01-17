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Агафия Ивановна

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Место рождения

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Иван Денисович

Мать: Екатерина Ивановна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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