Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Иван Денисович
Мать: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно