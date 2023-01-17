Семенова (’Данилова ’) Мавра Данилова
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смерти19.06.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1846 ст.
Рождение ребёнка
05.05.1855 ст.
Дочь: Пелагея Флегонтовна
Отец ребёнка: Семенов Флегонт Филиппович
Уткино, Раменская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1880 ст.