Семенова (’Данилова ’) Мавра Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (’Данилова ’) Мавра Данилова

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Место рождения

Горчаково, Чудцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

19.06.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горчаково, Чудцовская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
06.02.1846 ст.

Муж: Семенов Флегонт Филиппович

Рождение ребёнка
05.05.1855 ст.

Дочь: Пелагея Флегонтовна

Отец ребёнка: Семенов Флегонт Филиппович

Уткино, Раменская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Флегонт Филиппович

Смерть
19.06.1880 ст.
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