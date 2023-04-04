Райцин Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райцин Хаим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1918 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Розенблат) Сара (Софья)

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Райцин) Полина

Мать ребёнка: (Розенблат) Сара (Софья)

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Райцин Леонид

Мать ребёнка: (Розенблат) Сара (Софья)

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Райцин) Нюся

Мать ребёнка: (Розенблат) Сара (Софья)

Терновка, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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