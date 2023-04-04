Райцин Хаим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Розенблат) Сара (Софья)
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Райцин) Полина
Мать ребёнка: (Розенблат) Сара (Софья)
Рождение ребёнка
1931
Сын: Райцин Леонид
Мать ребёнка: (Розенблат) Сара (Софья)
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Райцин) Нюся
Мать ребёнка: (Розенблат) Сара (Софья)
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно