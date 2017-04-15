Алексеенко (Нагобедова (Шагинова)) Вера
Место рождения
Дата рождения18.02.1925
Дата смерти15.04.2017
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1925
Отец: Шагинов (шагенян) Иван (Вагенак)
Мать: Шагинова Анна
Рождение ребёнка
28.06.1950
Сын: Алексеенко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Алексеенко Сергей Максимович
Рождение ребёнка
06.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеенко Сергей Максимович
Долинск, Долинский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2017
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость