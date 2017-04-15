Алексеенко (Нагобедова (Шагинова)) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Нагобедова (Шагинова)) Вера

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

18.02.1925

Дата смерти

15.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1925

Отец: Шагинов (шагенян) Иван (Вагенак)

Мать: Шагинова Анна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.06.1950

Сын: Алексеенко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеенко Сергей Максимович

Рождение ребёнка
06.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеенко Сергей Максимович

Долинск, Долинский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеенко Сергей Максимович

Смерть
15.04.2017
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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