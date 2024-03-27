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Фатыма

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Махбубя

Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сейда

Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кабейбя

Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

Смерть
Неизвестно
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