Фатыма
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Махбубя
Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сейда
Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кабейбя
Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно