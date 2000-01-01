Кочетков Артем
Место рожденияд. Дудкино, МО, Нарофоминский район
Дата рождения20.09.1919
Дата смерти28.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дудкино, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
28.09.1948
Сын: Кочетков Алесандр
Мать ребёнка: Кочеткова Антонина
д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочеткова Антонина
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Владимир
Мать ребёнка: Кочеткова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Нина
Мать ребёнка: Кочеткова Антонина
Смерть
28.12.1984
д. Никольское, МО, Нарофоминский район
Похороны
Неизвестно
д. Носово, МО, Нарофоминский район