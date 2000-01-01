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Кочетков Артем

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Место рождения

д. Дудкино, МО, Нарофоминский район

Дата рождения

20.09.1919

Дата смерти

28.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дудкино, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
28.09.1948

Сын: Кочетков Алесандр

Мать ребёнка: Кочеткова Антонина

д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Антонина

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Владимир

Мать ребёнка: Кочеткова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Нина

Мать ребёнка: Кочеткова Антонина

Смерть
28.12.1984
д. Никольское, МО, Нарофоминский район
Похороны
Неизвестно
д. Носово, МО, Нарофоминский район
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