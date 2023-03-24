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(Pullman) Anna-Rosalie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1875

Отец: Pullmann Jüri

Мать: Pullman Marie

Смерть
Неизвестно
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