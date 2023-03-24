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(Pullman) Anna-Rosalie
(Pullman) Anna-Rosalie
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1875
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Pullmann Jüri
1839 г.р.
Мать
Pullman (Klausner) Marie
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1875
Отец:
Pullmann Jüri
Мать:
Pullman Marie
Смерть
Неизвестно
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