Ремезов Сергей Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремезов Сергей Лазаревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Ремезова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ремезова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремезова Ирина Ивановна

Смерть
23.11.2023
Ваганово
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