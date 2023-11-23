Ремезов Сергей Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.11.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Ремезова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремезов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Ремезова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ремезова Ирина Ивановна
Смерть
23.11.2023
Ваганово