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Багарядцев Николай Антонович

Место рождения

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область

Дата рождения

08.05.1914

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1914

Отец: Багарядцев Антон Поликарпович

Мать: Багарядцева (Пономарева) Анна Фаддеевна

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багарядцев Игорь Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукиных (Багарядцева) Ираида (Ирина) Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Багарядцева) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багарядцев Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багарядцева (Постылякова) Елизавета Матвеевна

Смерть
1977
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область

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