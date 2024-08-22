Багарядцев Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения08.05.1914
Дата смерти1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багарядцев Игорь Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукиных (Багарядцева) Ираида (Ирина) Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Багарядцева) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багарядцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977