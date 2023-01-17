Курембин Михаил Силантьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курембин Силантий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Курембин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева
Рождение ребёнка
1921
Сын: Курембин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева
Рождение ребёнка
1927
Сын: Курембин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева
Рождение ребёнка
1931
Сын: Курембин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Артемьева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно