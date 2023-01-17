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Курембин Михаил Силантьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курембин Силантий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Курембин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Курембин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1927

Сын: Курембин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева

Рождение ребёнка
1931

Сын: Курембин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Артемьева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева

Смерть
Неизвестно
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