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Торхов Аким Иванов

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Торхов Иван (Мл) Миронов

Мать: Торхова (Астраханцова) Авдотья Осипова (Оксенова)

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Евдокия (Овдотья) Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Торхова) Ульяна Акимова

Мать ребёнка: Торхова Евдокия (Овдотья) Макарова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Торхов Лука Акимов

Мать ребёнка: Торхова Евдокия (Овдотья) Макарова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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