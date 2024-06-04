Торхов Аким Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Торхова) Ульяна Акимова
Мать ребёнка: Торхова Евдокия (Овдотья) Макарова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Торхов Лука Акимов
Мать ребёнка: Торхова Евдокия (Овдотья) Макарова
Смерть
После 1812