Назарова (Филинова) Прасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Филинова) Прасковья Трофимовна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.10.1885 ст.

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885 ст.

Отец: Филин Трофим Михайлович

Мать: Филина Христина Филипповна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: Баловленкова Александра Павловна

Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Назаров Пётр Павлович

Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.02.1914 ст.

Сын: Назаров Алексей Павлович

Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Назаров Владимир Павлович

Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.03.1923

Дочь: Лемесова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.10.1925

Дочь: Титова Алевтина Павловна

Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Павел Иванович

Смерть
1978
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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