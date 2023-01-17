Назарова (Филинова) Прасковья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения18.10.1885 ст.
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1909
Дочь: Баловленкова Александра Павловна
Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Назаров Владимир Павлович
Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1923
Дочь: Лемесова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1925
Дочь: Титова Алевтина Павловна
Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978