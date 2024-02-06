Иванова Элина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Элина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2012

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012

Отец: Иванов Юрий

Мать: Иванова Елена Владимировна

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