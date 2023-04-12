Лыжин Петр Павлович
Место рожденияС.-Петербург
Дата рождения17.10.1862
Дата смерти27.10.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1862
С.-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.1896
Сын: Лыжин Павел Петрович
Мать ребёнка: Александра Алексанровна
С.-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1897
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Александра Алексанровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Лыжин Юрий Петрович
Мать ребёнка: Александра Алексанровна
Ваммельсу, Финляндия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Алексанровна
Работа или профессия
Неизвестно
потомственный почетный гражданин. присяжный поверенный (1896 г.)
Смерть
27.10.1927
Франция
Похороны
Неизвестно
пох. на клад. в Брюнуа, под Парижем, перезах. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа