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Лыжин Петр Павлович

Место рождения

С.-Петербург

Дата рождения

17.10.1862

Дата смерти

27.10.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1862

Отец: Лыжин Павел Петрович

Мать: Лыжина Екатерина Христиановна

С.-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.1896

Сын: Лыжин Павел Петрович

Мать ребёнка: Александра Алексанровна

С.-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1897

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Александра Алексанровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Лыжин Юрий Петрович

Мать ребёнка: Александра Алексанровна

Ваммельсу, Финляндия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Алексанровна

Работа или профессия
Неизвестно
потомственный почетный гражданин. присяжный поверенный (1896 г.)
Смерть
27.10.1927
Франция
Похороны
Неизвестно
пох. на клад. в Брюнуа, под Парижем, перезах. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа
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