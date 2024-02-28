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Сын Аносов Иван Иванов

Место рождения

с.Грибоедово Веневского уезда Гремячьей волости

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев

Мать: (Феврония) Хавронья Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Аносова) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Аносов Семион Иванов

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Аносова) Матрена Иванова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Аносова) Матрена (Меньшая) Иванова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Аносов Артамон Иванов

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Смерть
Неизвестно

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