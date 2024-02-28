Сын Аносов Иван Иванов
Место рожденияс.Грибоедово Веневского уезда Гремячьей волости
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Аносова) Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Аносов Семион Иванов
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Аносова) Матрена Иванова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Аносова) Матрена (Меньшая) Иванова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Смерть
Неизвестно