Шакирова (Галлямова) Магрида Самигуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова (Галлямова) Магрида Самигуллаевна

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Место рождения

Нестерово

Дата рождения

29.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово
Рождение ребёнка
20.10.1975

Дочь: Галимуллина Альфия Каримовна

Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич

ст. Ункурда
Бракосочетание
1975

Муж: Шакиров Карим Барыевич

Рождение ребёнка
10.11.1979

Дочь: Бортник Айгуль Каримовна

Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич

ст. Ункурда
Рождение ребёнка
03.03.1983

Сын: Шакиров Тимур Каримович

Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич

ст. Ункурда
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