Шакирова (Галлямова) Магрида Самигуллаевна
Место рожденияНестерово
Дата рождения29.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Нестерово
Рождение ребёнка
20.10.1975
Дочь: Галимуллина Альфия Каримовна
Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич
ст. Ункурда
Бракосочетание
1975
Рождение ребёнка
10.11.1979
Дочь: Бортник Айгуль Каримовна
Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич
ст. Ункурда
Рождение ребёнка
03.03.1983
Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич
ст. Ункурда