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Новосёлов Тимофей Петров

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Новосёлов Пётр Яковлев

Мать: Новосёлова Домника Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Новосёлов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1847

Сын: Новосёлов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1849

Сын: Новосёлов Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1861

Дочь: Ксенья Тимофеевна

Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно
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