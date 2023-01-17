Новосёлов Тимофей Петров
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
25.01.1847
Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
18.11.1849
Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
20.01.1861
Дочь: Ксенья Тимофеевна
Мать ребёнка: Новосёлова Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно