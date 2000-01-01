Шевяков Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Фома Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Мальцева Степанида Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Шевяков Захар Фомич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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