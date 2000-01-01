Шевяков Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Мальцева Степанида Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Шевяков Захар Фомич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно