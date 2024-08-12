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Тарасенко Фёдор Илларионович

Место рождения

Белорусская ССР, Могилёвская губерния, Краснопольский район (Чериковский уезд), деревня Березяки

Дата рождения

10.10.1935

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1935

Отец: Тарасенко Илларион

Мать: Тарасенко Хадора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Надежда Епифановна

Рождение ребёнка
17.07.1962

Дочь: Тарасенко Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бондаренко Надежда Епифановна

Краснополье, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
18.02.1968

Сын: Тарасенко Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Бондаренко Надежда Епифановна

Рождение ребёнка
05.07.1968

Дочь: Тарасенко Любовь Фёддоровна

Мать ребёнка: Бондаренко Надежда Епифановна

Смерть
1994
Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область

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