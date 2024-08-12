Тарасенко Фёдор Илларионович
Место рожденияБелорусская ССР, Могилёвская губерния, Краснопольский район (Чериковский уезд), деревня Березяки
Дата рождения10.10.1935
Дата смерти1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1935
Отец: Тарасенко Илларион
Мать: Тарасенко Хадора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1962
Дочь: Тарасенко Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бондаренко Надежда Епифановна
Краснополье, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
18.02.1968
Сын: Тарасенко Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Бондаренко Надежда Епифановна
Рождение ребёнка
05.07.1968
Дочь: Тарасенко Любовь Фёддоровна
Мать ребёнка: Бондаренко Надежда Епифановна
Смерть
1994
Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область