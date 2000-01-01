Юрин Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрин Александр Владимирович

Мать: Юрина Наталья

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