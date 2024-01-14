Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти17.11.1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Самойлов Тимофей
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Самойлов Сергей
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Самойлов Алексей
Отец ребёнка: Андрей
Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
17.11.1894