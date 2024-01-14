Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

17.11.1894

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1842 г.р.
Около 1847 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Иван

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Самойлов Тимофей

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Самойлов Сергей

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Самойлов Алексей

Отец ребёнка: Андрей

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
17.11.1894

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