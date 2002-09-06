Кубайчук Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1937
Дата смерти06.09.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1937
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1956
Сын: Кубайчук Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1956
Дочь: Артюх (Кубайчук) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.1960
Дочь: Тучак (Кубайчук) Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Кубайчук Николай Васильевич
Белополье, Вінницька область
Смерть
06.09.2002