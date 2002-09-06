Кубайчук Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубайчук Людмила Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1937

Дата смерти

06.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1937

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1956

Сын: Кубайчук Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.12.1956

Дочь: Артюх (Кубайчук) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.1960

Дочь: Тучак (Кубайчук) Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Кубайчук Николай Васильевич

Белополье, Вінницька область
Смерть
06.09.2002

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