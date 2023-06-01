Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти23.10.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.05.1897
Рождение ребёнка
03.03.1899
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович
Рождение ребёнка
18.08.1900
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Моисеенко Стефан Петрович
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович
Рождение ребёнка
С 01.01.1905
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Моисеенко Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович
Рождение ребёнка
27.03.1908
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович
Смерть
23.10.1925