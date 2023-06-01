Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

23.10.1925

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1897

Муж: Моисеенко Петр Кононович

Рождение ребёнка
03.03.1899

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович

Рождение ребёнка
18.08.1900

Сын: Моисеенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Моисеенко Стефан Петрович

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович

Рождение ребёнка
С 01.01.1905

Сын: Моисеенко Павел Петрович

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович

Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Моисеенко Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Моисеенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Кононович

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
23.10.1925
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
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