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Новиков Петр Кузьмич

Место рождения

Лужки, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

23.06.1915

Дата смерти

21.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Лужки, Мстиславский район, Могилёвская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Зубовская площадь, ул. Теплый переулок, д.28, кв. 4
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Багрова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1944

Сын: Новиков Александр Петрович

Мать ребёнка: Новикова (Багрова) Вера Ивановна

Смерть
21.01.1945

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