Новиков Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения23.06.1915
Дата смерти21.01.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Зубовская площадь, ул. Теплый переулок, д.28, кв. 4
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1944
Сын: Новиков Александр Петрович
Мать ребёнка: Новикова (Багрова) Вера Ивановна
Смерть
21.01.1945