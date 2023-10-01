Дёмин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.?
Сын: Дёмин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Дёмина-Тишина Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.03.?
Сын: Дёмин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Дёмина-Тишина Наталья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно