Дёмин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.?

Сын: Дёмин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Дёмина-Тишина Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.03.?

Сын: Дёмин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Дёмина-Тишина Наталья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёмина-Тишина Наталья Фёдоровна

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