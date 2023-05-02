Михайлова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Галина Николаевна

Михайлова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

02.05.2023

Пол

Женский

Отец

Около 1917 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Николай

Мать: не указана

Жила в Алексине.
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Валерий

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Валерий

Алексин, город Алексин, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
02.05.2023
Алексин, город Алексин, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.