Михайлова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти02.05.2023
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Николай
Мать: не указана
Жила в Алексине.
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Валерий
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Валерий
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Смерть
02.05.2023