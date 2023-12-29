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Селивонова (...) Матрона Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

01.03.1839 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1787

Муж: Селивонов Алексей Максимович

Исходя из упоминая в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Селивонова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Селивонов Назар Алексеевич

Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
06.10.1793 ст.

Сын: Селивонов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.03.1801 ст.

Сын: Селивонов Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Селивонова) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
01.03.1839 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
03.03.1839 ст.
Кривоносовка, Сумська область
«на приходском кладбище»

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