Селивонова (...) Матрона Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти01.03.1839 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1787
Исходя из упоминая в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Селивонова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Селивонов Назар Алексеевич
Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
06.10.1793 ст.
Сын: Селивонов Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович
Рождение ребёнка
26.03.1801 ст.
Сын: Селивонов Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Селивонова) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Селивонов Алексей Максимович
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
01.03.1839 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
03.03.1839 ст.
«на приходском кладбище»