Янушкевич Христиния Николаевна
Место рожденияМинская губерния
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Янушкевич Николай Иосифович
Минская губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Янушкевич Николай Иосифович
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.
Дочь: Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Янушкевич Николай Иосифович
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.
Сын: Янушкевич Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Янушкевич Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно