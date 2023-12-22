Янушкевич Христиния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янушкевич Христиния Николаевна

Место рождения

Минская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Минская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Янушкевич Николай Иосифович

Минская губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Янушкевич Николай Иосифович

Знаменка, Атирская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.

Дочь: Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Янушкевич Николай Иосифович

Знаменка, Атирская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.

Сын: Янушкевич Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Янушкевич Николай Иосифович

Знаменка, Атирская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янушкевич Николай Иосифович

Смерть
Неизвестно
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