Шумилов Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилов Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынина (Шумилова) Евгения Илларионовна

Мать ребёнка: Шумилова (Толстых) Матрена Андреевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина (Шумилова) Авдотья Илларионовна

Мать ребёнка: Шумилова (Толстых) Матрена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова (Толстых) Матрена Андреевна

Смерть
Неизвестно

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