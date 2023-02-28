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Абдельхаким

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абайдуллина Мяхмиджамал (Мяхбуба) Абдельхакимовна

Мать ребёнка: не указана

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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