Леднев Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1953
Дочь: Некрасова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Леднева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леднев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Леднева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область