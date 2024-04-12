Леднев Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леднев Михаил Кузьмич

Место рождения

Макарзно, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарзно, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.12.1953

Дочь: Некрасова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Леднева Анна Яковлевна

Макарзно, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леднев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Леднева Анна Яковлевна

Макарзно, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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