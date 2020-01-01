Бурляева (Макарова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Романовна
Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурляев Василий Романович
Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурляев Анатолий Романович
Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурляев Николай Романович
Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно