Бурляева (Макарова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурляева (Макарова) Наталья

Бурляева (Макарова) Наталья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Романовна

Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурляев Василий Романович

Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурляев Анатолий Романович

Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурляев Сергей Романович

Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурляев Николай Романович

Отец ребёнка: Бурляев Роман Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурляев Роман Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close