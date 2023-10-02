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Макаров Евгений Валерьевич

Место рождения

станица Новотроицкая Ставропольский край

Дата рождения

13.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1985

Отец: Макаров Валерий Вячеславович

Мать: Макарова Лидия Сергеевна

станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.10.2011

Сын: Макаров Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Макарова Александра Александровна

станица Новотроицкая Ставропольский края
Рождение ребёнка
28.02.2022

Сын: Макаров Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Макарова Александра Александровна

станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.02.2022

Сын: Макаров Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: Макарова Александра Александровна

станица Новотроицкая Изобильненский район Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Александра Александровна

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