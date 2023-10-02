Макаров Евгений Валерьевич
Место рождениястаница Новотроицкая Ставропольский край
Дата рождения13.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1985
станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.10.2011
Сын: Макаров Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Макарова Александра Александровна
станица Новотроицкая Ставропольский края
Рождение ребёнка
28.02.2022
Сын: Макаров Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Макарова Александра Александровна
станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.02.2022
Сын: Макаров Максим Евгеньевич
Мать ребёнка: Макарова Александра Александровна
станица Новотроицкая Изобильненский район Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно