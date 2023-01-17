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Глинка Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

29.05.1896

Дата смерти

03.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1896

Отец: Глинка Дмитрий Николаевич

Мать: Глинка Вера Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
31.05.1896
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Смирнов. Восприемник - вологодский мещанский сын Валериан Петрович Ледков.
Смерть
03.05.1911
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От чахотки.
Похороны
05.05.1911
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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