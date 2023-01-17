Глинка Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1896
Дата смерти03.05.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1896
Отец: Глинка Дмитрий Николаевич
Мать: Глинка Вера Петровна
Крещение
31.05.1896
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Смирнов. Восприемник - вологодский мещанский сын Валериан Петрович Ледков.
Смерть
03.05.1911
От чахотки.
Похороны
05.05.1911