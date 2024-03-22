Schoenig Herman
Место рожденияNew York City, New York, United States
Дата рождения22.09.1898
Дата смерти29.07.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Barshop) Molly (Mildred)
Работа или профессия
Неизвестно
Operator, Optometrist
Работа или профессия
Неизвестно
Optical Worker
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1941
Рождение ребёнка
?.12.1943
Мать ребёнка: (Barshop) Molly (Mildred)
Место жительства
Между 1945 и 1948
Рождение ребёнка
01.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Barshop) Molly (Mildred)
Бракосочетание
До 1953
Место жительства
Между 1953 и 1959
Смерть
29.07.1967