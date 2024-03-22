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Schoenig Herman

Место рождения

New York City, New York, United States

Дата рождения

22.09.1898

Дата смерти

29.07.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Schoenig Richard Allen

Мать ребёнка: (Barshop) Molly (Mildred)

Работа или профессия
Неизвестно
Operator, Optometrist
Работа или профессия
Неизвестно
Optical Worker
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1941
Рождение ребёнка
?.12.1943

Сын: Schoenig Robert Steven

Мать ребёнка: (Barshop) Molly (Mildred)

Место жительства
Между 1945 и 1948
Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Barshop) Molly (Mildred)

Бракосочетание
До 1953

Жена: (Barshop) Molly (Mildred)

Место жительства
Между 1953 и 1959
Смерть
29.07.1967

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