Сылубикә Сафулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сылубикә Сафулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1837 г.р.

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Моктасим

Отец ребёнка: Мөсифулла Халит Улы

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