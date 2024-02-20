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Сылубикә Сафулла Кызы
Сылубикә Сафулла Кызы
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Моктасим
1837 г.р.
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын:
Моктасим
Отец ребёнка:
Мөсифулла Халит Улы
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