Саливон Матрона Лукианова 09.11.1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саливон Матрона Лукианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1781

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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1807 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1781

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саливон Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
31.07.1807 ст.

Сын: Саливон Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Саливон Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саливон Михаил Яковлевич

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