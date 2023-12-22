Саливон Матрона Лукианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1781
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1781
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саливон Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
31.07.1807 ст.
Сын: Саливон Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Саливон Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1819
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саливон Михаил Яковлевич