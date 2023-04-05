Верховская (Олсуфьева) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Олсуфьева) Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Верховский Павел Петрович

Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Верховская Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Верховская Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Мария Петровна

Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович

Работа или профессия
Неизвестно
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