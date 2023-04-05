Верховская (Олсуфьева) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Верховский Павел Петрович
Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Верховская Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Верховская Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Мария Петровна
Отец ребёнка: Верховский Петр Фролович
Работа или профессия
Неизвестно