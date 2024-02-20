Долгий Петр Ильич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения21.08.1905
Дата смерти28.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1905
Отец: Долгий Илья Андреевич
Мать: Долгая София Минина
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
28.12.1905
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Причина смерти: Несчастный случай-случайно задушен