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Долгий Петр Ильич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

21.08.1905

Дата смерти

28.12.1905

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1905

Отец: Долгий Илья Андреевич

Мать: Долгая София Минина

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
28.12.1905
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Причина смерти: Несчастный случай-случайно задушен
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