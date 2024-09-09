Гаврилова (Конёва) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Игнат
Рождение ребёнка
26.01.1904
Дочь: Шмелева Серафима
Отец ребёнка: Гаврилов Игнат
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гаврилов Степан
Отец ребёнка: Гаврилов Игнат
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гаврилов Павел
Отец ребёнка: Гаврилов Игнат
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гаврилов Анатолий Игнатьевич
Отец ребёнка: Гаврилов Игнат
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Багреева (Гаврилов) Зинада
Отец ребёнка: Гаврилов Игнат
Рождение ребёнка
29.10.1923
Сын: Гаврилов Борис
Отец ребёнка: Гаврилов Игнат