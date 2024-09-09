Гаврилова (Конёва) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Конёва) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Игнат

Рождение ребёнка
26.01.1904

Дочь: Шмелева Серафима

Отец ребёнка: Гаврилов Игнат

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гаврилов Степан

Отец ребёнка: Гаврилов Игнат

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гаврилов Павел

Отец ребёнка: Гаврилов Игнат

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гаврилов Анатолий Игнатьевич

Отец ребёнка: Гаврилов Игнат

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Багреева (Гаврилов) Зинада

Отец ребёнка: Гаврилов Игнат

Рождение ребёнка
29.10.1923

Сын: Гаврилов Борис

Отец ребёнка: Гаврилов Игнат

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