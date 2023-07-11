Печурин Дмитрий
мужской, родился Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Гринина (Печурина) Пелагея Дмитриевна1883 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Гринина (Печурина) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно