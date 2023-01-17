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Сорокин Игорь Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1978

Отец: Сорокин Сергей Григорьевич

Мать: Сорокина Людмила Павловна

Бракосочетание
29.08.1998

Жена: Сорокина Валентина Валентиновна

Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.2001

Сын: Сорокин Павел Игоревич

Мать ребёнка: Сорокина Валентина Валентиновна

Толстая Дубрава, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.05.2005

Сын: Сорокин Даниил Игоревич

Мать ребёнка: Сорокина Валентина Валентиновна

Толстая Дубрава, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.2010

Сын: Сорокин Мирон Игоревич

Мать ребёнка: Сорокина Валентина Валентиновна

Толстая Дубрава, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
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