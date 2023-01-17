Сорокин Игорь Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1978
Бракосочетание
29.08.1998
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.2001
Мать ребёнка: Сорокина Валентина Валентиновна
Рождение ребёнка
09.05.2005
Мать ребёнка: Сорокина Валентина Валентиновна
Рождение ребёнка
25.04.2010
Мать ребёнка: Сорокина Валентина Валентиновна