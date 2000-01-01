Манакова (Манакова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1898
Дата смерти01.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1924
Сын: Манаков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Манаков Андрей Семенович
Искитим Новосибирской обл.Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1967
Новосибирк
Причина смерти: Естественная смерть/старость