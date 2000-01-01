Манакова (Манакова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манакова (Манакова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1898

Дата смерти

01.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1924

Сын: Манаков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Манаков Андрей Семенович

Искитим Новосибирской обл.Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаков Андрей Семенович

Смерть
01.01.1967
Новосибирк
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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