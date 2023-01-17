Гуселетова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гуселетов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно