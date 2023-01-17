Гуселетова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Гаврилович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Гаврилович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гуселетов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Гаврилович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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