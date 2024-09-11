Арапова Анастасия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова Анастасия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Павел Филипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арапов Иван Павлович

Отец ребёнка: Арапов Павел Филипович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.

Сын: Арапов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Арапов Павел Филипович

Смерть
Неизвестно

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