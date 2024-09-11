Арапова Анастасия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арапов Иван Павлович
Отец ребёнка: Арапов Павел Филипович
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Арапов Павел Филипович
Смерть
Неизвестно