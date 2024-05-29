Устина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

08.02.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1801 ст.

Муж: Андрей Никитин

Ракоболь, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО, Ф. 362, Оп. 2 Д. 35 л. 215об
Рождение ребёнка
21.02.1810 ст.

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1821 ст.

Сын: Федор Никитин

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.02.1860 ст.
Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

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