Устина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти08.02.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1801 ст.
Муж: Андрей Никитин
Ракоболь, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО, Ф. 362, Оп. 2 Д. 35 л. 215об
Рождение ребёнка
21.02.1810 ст.
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Рождение ребёнка
13.04.1821 ст.
Сын: Федор Никитин
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Смерть
08.02.1860 ст.